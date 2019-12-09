من دبي... ديك تشيني يهاجم الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط

حذر ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، اليوم الاثنين، من أن "الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط" لن يفيد سوى إيران وروسيا، منتقدا بشكل غير مباشر تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من المنطقة.

وبينما شدد "تشيني"، خلال محاضرة ألقاها في "منتدى الاستراتيجية العربية"، في إمارة دبي الخليجية، أنه لم يعد يشغل منصبا في الإدارة الأمريكية، فإنه انتقد العديد من سياسات "ترامب"، ومنها قراره بـسحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل مفاجئ، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ولم يذكر تشيني اسم دونالد ترامب خلال محاضرته إلا مرة واحدة، عندما امتدح قراره بانسحاب أمريكا من الصفقة النووية مع إيران في عام 2015.

وقال:

"روسيا مستعدة دائما لملء الفراغ في السلطة، وهذا ما حدث عندما اجتاحت القوات الروسية شمال سوريا، بعد أن غادرتها الولايات المتحدة".

واعتبر أن وجود الجماعات المتطرفة في المنطقة، مثل تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، يؤكد أن "السكون يمكن أن ينطوي على مخاطر أكبر من التحرك".

وتابع: "هناك بعض القوى الخبيثة التي تعمل في الشرق الأوسط الكبير، إن الانسحاب الأمريكي في الشرق الأوسط هو مجرد مصطلح آخر لترك كل القوة لهم".

وفيما يتعلق بإيران، فقد زعم ديك تشيني أن "نظام الملالي في طهران يرغب أكثر من أي شيء في الحصول على أسلحة نووية"، ومع ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقول إن إيران أوقفت أي بحث منظم حول الأسلحة النووية في عام 2003، وتصر طهران على أن برنامجها يهدف إلى أغراض سلمية.

كما وصف تشيني "الناتو" بأنه "التحالف الأكثر روعة في التاريخ".

وحضر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، محاضرة ديك تشيني، ووصف الأخير الإمارات العربية المتحدة في حديثه اليوم، بأنها "واثقة وتطلعية في الشرق الأوسط".

وخلال منصبه كوزير للدفاع الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، ساعد ديك تشيني في تشكيل التحالف الذي أجبر قوات الرئيس العراقي صدام حسين على الخروج من الكويت في حرب الخليج عام 1991.

وكانت أول زيارة لديك تشيني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1990، وأصبح وقتها أعلى مسؤول أمريكي يزور البلاد على الإطلاق.