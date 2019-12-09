مسؤول في كوريا الشمالية يطالب ترامب بعدم استخدام لغة "بذيئة" تسيء للزعيم

قال مسؤول كبير في كوريا الشمالية في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يتوقف عن استخدام لغة بذيئة يمكن أن تسيء إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وحسب "رويترز" قال ري سو يونغ، وهو نائب لرئيس حزب "العمال" الكوري الحاكم، إنه يجب على ترامب أن يفكر مرتين إذا كان لا يريد أن يرى " عواقب كارثية أكثر " مضيفا أن كوريا الشمالية ستصل إلى تقييم نهائي للوضع بحلول نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين قال مسؤول كبير آخر في كوريا الشمالية إن زعيم بلاده كيم جونغ أون قد يغير رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا استمر في الإدلاء بتصريحات "غير مناسبة وخطيرة" ووصف ترامب بأنه "رجل مسن نافذ الصبر".

وقال كيم يونغ تشول، المسؤول الكبير في كوريا الشمالية الذي كان شخصية محورية في ترتيب قمة ثانية بين ترامب وكيم باءت بالفشل، إن الولايات المتحدة تتجاهل موعدا نهائيا يحل في نهاية العام لإظهار المرونة فيما يتعلق بمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، "ليس لدينا المزيد لنخسره".

وقال ترامب أمس الأحد إن زعيم كوريا الشمالية يجازف بفقدان "كل شيء" إذا استأنف الأعمال العدائية وإن بلاده يتعين أن تتخلص من السلاح النووي بعد أن قالت إنها أجرت "تجربة ناجحة لها أهمية كبيرة".