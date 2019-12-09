أردوغان: إسرائيل لن تتمكن من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقتنا

قال الرئيس التركي رجي طيب أردوغان إن إسرائيل لن تتمكن من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقة بلاده.

أنطاكيا- سبوتنيك. وأكد أردوغان في حوار مع قناة"تي أر تي" المحلية،أن أنقرة لن تسمح بأي خطوات أحادية الجانب في البحر المتوسط، "لن تتمكن إسرائيل من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقتنا، ولا تستطيع اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص اتخاذ أي خطوة دون موافقتنا بعد توقيعنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا".

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستقوم باقتناء سفينة تنقيب ثالثة وستجري أعمال التنقيب في المياه الإقليمية مع ليبيا"سنمتلك سفينة تنقيب أخرى ونواصل هذه الأنشطة في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية علاوة عن مياه البحر المتوسط"، مضيفا " تركيا استخدمت حقها المنبثق عن القانون الدولي من خلال مذكرة التفاهم مع ليبيا، وسنتمكن من القيام بأعمال التنقيب في البحر المتوسط مع ليبيا".

هذا ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على المذكرتين.