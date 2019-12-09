نتنياهو: لا نحتل أرضا أجنبية... هذا وطننا منذ 3500 عام

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تحتل أرضا أجنبية، معتبرا أن "تاريخ إسرائيل يتجاوز 3500 عام".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، وزراء ونوابا من 25 دولة، قال إنهم يدعمون إسرائيل، بحسب ما نشره بصفحته الرسمية على "تويتر".

وكتب نتنياهو: "لا نحتل أرضا أجنبية. هذا هو وطننا منذ وصول أبونا إبراهيم إلى هنا قبل 3500 عاما"، مضيفا: "الكلمة "يهودي" تأتي من الكلمة "يهودا".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى العالم قال فيها: "قفوا إلى جانب إسرائيل - قفوا إلى جانب الحقيقة!".

إستقبلت اليوم وزراء ونوابا من 25 دولة يدعمون إسرائيل وقلت لهم:



لا نحتل أرضا أجنبية. هذا هو وطننا منذ وصول أبونا إبراهيم إلى هنا قبل 3500 عام. الكلمة "يهودي" تأتي من الكلمة "يهودا". قفوا إلى جانب إسرائيل - قفوا إلى جانب الحقيقة!https://t.co/qMTeO5RMz4 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 9, 2019

ورفضت جامعة الدول العربية، الشهر الماضي، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرا أن هذا القرار الأمريكي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وقال إن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".

وقال نتنياهو، خلال حديثه في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، أمس الأحد، إنه "يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشرعنة كافة المستوطنات، وأنه تم طرح هذا الموضوع خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في لشبونة، يوم الأربعاء الماضي"، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف: "مثلما أردت اعترافا أمريكيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا في غور الأردن، وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".