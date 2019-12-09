ترامب: إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي تعتبر بمثابة انقلاب

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قام بمراقبة مقره، بمحاولة انقلاب.

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "إنها عملية إطاحة بالحكومة، ومحاولة انقلاب، وشارك فيها الكثير من الناس. تم إلقاء القبض عليهم وقبض عليهم متلبسين".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه ينتظر من المدعي الخاص جون دورهام نتائج التحقيق في هذه القضية.

ولم يرصد المفتش العام للعدل مايكل هورويتز في تقرير صدر اليوم الاثنين أي تحيز سياسي في الطريقة التي يحقق بها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع أعضاء مقر ترامب، على الرغم من أنه وجد "أخطاء خطيرة" في إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي.