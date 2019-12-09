الحاخام الأكبر في القدس يزور البحرين

قام الحاخام الأكبر للقدس شلومو موشي عامار، بزيارة البحرين، في الأيام الأخيرة، تلبية لدعوة خاصة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك لحضور مؤتمر لحوار الأديان تستضيفه المنامة.

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها: "‏اختتم حاخام القدس شلومو عمار، زيارة للبحرين، التقى خلالها بملك البحرين ورجال دين من دول عربية".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "شارك الحاخام في مؤتمر لحوار الأديان تلبية لدعوة من ملك البحرين".

وقال الحاخام عمار إن "سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع إسرائيل وبعلاقات حسنة معها".