الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 بالمائة عن العام الجاري.

وقال بيان الكونغرس: "قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني للعام المالي 2020 يفي بأحد الواجبات الدستورية الأكثر أهمية في الكونغرس: توفير الدفاع العام، يضع هذا الاتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) المكون من مجلسين، قواتنا وأمن أمريكا في المقام الأول".



