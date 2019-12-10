زيلينسكي: التعادل نتيجة اللقاء مع بوتين

وتم أول لقاء بين الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني الجديد على هامش اجتماع "قمة النورماندي" (روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا).

وتناول لقاء بوتين وزيلينسكي مناقشة المشاكل بين روسيا وأوكرانيا التي ظهرت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أدى إلى خروج إقليم القرم من التبعية الإدارية لجمهورية أوكرانيا وعودته إلى أحضان الوطن الروسي، وبدء الصراع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا بين نظام الحكم الأوكراني الجديد ومناوئي الانقلاب في منطقة دونباس.

وسأل الصحفيون الرئيس زيلينسكي عمن كانت له الغلبة خلال اللقاء مع بوتين، فقال إنه لا يعرف أيهما تغلب على الآخر، ولكنه يفضل أن يكون دبلوماسيًا في بداية المحادثات. ولذلك "دعنا نقول إن النتيجة الآن هي التعادل".

ومن جانبه أكد الرئيس بوتين للصحفيين أنه يرى أن من الضروري أن نبذل ما بوسعنا لتحقيق اتفاقيات مينسك لحل الصراع في جنوب شرق أوكرانيا.