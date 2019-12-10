وصول جميع الوفود المشاركة في "مفاوضات أستانا" حول سوريا إلى العاصمة الكازاخية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، وصول جميع الوفود المشاركة في الجولة الـ 14 من مفاوضات صيغة أستانا حول سوريا إلى العاصمة الكازاخية نورسلطان.

كازاخستان-سبوتنيك. قال سمادياروف للصحفيين: "لقد وصلت جميع الوفود". وأضاف سمادياروف: "ستبدأ اللقاءات الثنائية والثلاثية قريبا".

وأشار سمادياروف إلى أن سفير الأردن في كازاخستان سيرأس وفد بلاده، التي تشارك كمراقب.

ووفقا لسمادياروف، فإن أحمد التوما يرأس وفد المعارضة السورية في اللقاءات ويتكون من 12 شخصا.

جدير بالذكر أن لقاءات الجولة الـ 14 من مفاوضات صيغة أستانا حول سوريا ستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر مشاركة وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا)، وكذلك وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية.

كما يشارك ممثلون رفيعو المستوى من الأردن ولبنان والعراق، وكذلك وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.