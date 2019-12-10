بعد 6 أشهر من المظاهرات هونغ كونغ تتجه لتعديل وزاري

لم تستبعد كاري لام زعيمة هونغ كونغ تعديلا وزاريا، اليوم الثلاثاء، لكنها قالت إن استعادة القانون والنظام على رأس أولوياتها، فيما تواجه المدينة التي تحكمها الصين احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ستة أشهر شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

كانت لام المدعومة من بكين تتحدث بعد يومين من أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي منذ الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي في استعراض قوي لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية.

ووسط تصاعد الضغط على حكومتها، ذكرت صحيفة "أبل ديلي"، اليوم الثلاثاء، أن بكين تفكر في تعديل وزاري في هونغ كونغ بحلول نهاية العام لمحاولة معالجة الاضطرابات.

وقالت لام إنها ستغادر، يوم السبت، في زيارة معتادة لبكين، حيث ستطلع مسؤولي البر الرئيسي على أكبر أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عقود، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت لام في كلمتها الأسبوعية: "تنصب أولى أولويتي الآن حقا على استعادة القانون والنظام في هونغ كونغ وضمان استمرار تقدم هونغ كونغ اقتصاديا واجتماعيا".

وأضافت أن التعديل الوزاري ليس "مهمة فورية".