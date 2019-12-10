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    اشتعال حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019

    تويتر: البيضة و"صراع العروش" من أكثر الموضوعات تفاعلا خلال 2019

    © AP Photo / Thierry Mallet
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    أعلن موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن حريق كاتدرائية نوتردام، في العاصمة الفرنسية باريس، هو الحدث الذي استقطب أكبر عدد من التعليقات عبر خدمة التغريدات خلال العام 2019.

    وتصدر هاشتاغ "#نوتردام" ترتيب الهاشتاغ المرتبطة بأحداث الساعة الأكثر استخداما هذه السنة في العالم، بحسب ما أفاده تقرير "تويتر" السنوي لعام 2019، من دون أن تورد أي أرقام.

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    © REUTERS / POOL
    حاكم دبي يزاحم محمد صلاح و"الهلال السعودي" في قائمة الأكثر تأثيرا على تويتر في 2019
    ودمر حريق كاتدرائية نوتردام، التي تعد أحد أشهر المعالم وسط العاصمة الفرنسية باريس، في شهر نيسان/ أبريل 2019، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا.

    وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

    وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

    وشهدت كاتدرائية نوتردام تنصيب نابوليون إمبراطورا في عام 1804 وتطويب البابا بيوس العاشر لجان دارك في عام 1909، وتأبين الرئيسين الراحلين شارل ديغول وفرنسوا ميتران.

    وحلت في المرتبة الثانية الحقبة الإمبراطورية الجديدة في اليابان "ريوا" والتظاهرات في فنزويلا.

    وعلى مستوى قادة العالم الأكثر تداولا على "تويتر" خلال 2019، فجاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في المقدمة، متفوقا للمرة الأولى على الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما،  الذي جاء في المركز الثاني، وفي المركز الثالث رئيس وزراء الهندي، ناريندرا مودي، ثم أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، كذلك ضمت القائمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    ونالت صورة البيضة، على أكثر تغريدة حازت على إعادة تغريد (ريتويت) خلال 2019ن بحسب بيانات "تويتر".

    في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني 2019، شارك صاحب الحساب صورة لبيضة دجاجة، ودعا المستخدمين إلى تحطيم الرقم القياسي لعدد الإعجابات في الموقع، وأصبحت صورة البيضة الأكثر شعبية على موقع إنستغرام، إذ حصلت على إعجاب أكثر من 26 مليون مستخدم خلال عدة أسابيع.

    وقام ما يقرب من ثمانية ملايين شخص بالاشتراك في حساب "البيضة".

    كما انضم فيديو "الطفل المرعب" إلى قائمة أكثر التغريدات تداولا على "تويتر" خلال 2019، وكذلك فيديو مضحك لركض بطة صغيرة وراء مجموعة من الرجال.

    وتصدر المسلسل الأمريكي الحاصد لجوائز "إيمي" التلفزيونية "Game of Thromes" (صراع العروش) قائمة أكثر المسلسلات التلفزيونية تداولا حول العالم على "تويتر" خلال 2019، وذلك بعد عرض موسمه الثامن والأخير، فيما جاء مسلسل "لاكازا دي بابل" من إنتاج شبكة "نيتفلكس" في المركز الرابع.

    أما بالنسبة للأفلام الأكثر تداولا على "تويتر" خلال 2019، فجاء في المقدمة الجزء الثالث والأخيرة من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز" بعنوان "Avengers: Endgame"، تلاه في المركز الثاني الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "توي ستوري"، والفيلم المثير للجدل "الجوكر" في المركز الثالث.

    وتربع فريق "برشلونة" الإسبانيي على قائمة أكثر الفرق الرياضية تداولا حول العالم على "تويتر" خلال 2019، يليه "ريال مدريد" ثم الفريقان البريطانيات "مانشستر يونايتد" و"ليفربول" في المركزي الثالث والرابع على التوالي.

    فيما جاء نيمار في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين رواجا على "تويتر" خلال العام المنصرم، يتبعه ليونيل ميسي في المركز الثاني، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث.

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    الكلمات الدلالية:
    نيمار, رونالدو, ميسي, حريق كاتدرائية نوتردام, كاتدرائية نوتردام, نوتردام, تويتر, مسلسل صراع العروش, صراع العروش, إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
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