مستشار خامنئي يوجه رسالة إلى العالم..."صواريخنا يفوق مداها 1000 كم"

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق ومستشار المرشد الحالي اللواء محمد علي جعفري أن الصواريخ الإيرانية التي يفوق مداها الـ 1000 كم أصبحت بالغة الدقة.

وقال جعفري: "إن العالم كله يعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الآن، في وضع ممتاز في مجال الدفاع والأمن". وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "صواريخنا البالغ مداها أكثر من 1000 كم أصبحت بالغة الدقة إذ تمكنا من استهداف غرفة اجتماعهم (تنظيم داعش في شرق الفرات العام الماضي)، وهو نتاج عمل جهود شبابنا".

وتابع اللواء جعفري، لقد "قلت للشهيد حسن طهراني مقدم (أحد قادة الحرس الثوري) لماذا لا يمكننا أن نصنع صواريخ تصيب الأهداف في مرتفعات عالية ؟

فقال: "إننا قادرون على ذلك، والآن نمتلك صواريخ تفعل ذلك".