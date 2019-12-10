سمكة قرش تلتهم ذراع غواص تحت الماء

توجه الأسترالي، بيتر أوهلوران البالغ من العمر 57 عامًا، إلى المستشفى على وجه السرعة بعد أن هاجمته سمكة قرش والتهمت جزءًا من ذراعه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية هاجمت سمكة القرش بيتر، أثناء ممارسته رياضة الغوص، عندما كان على بعد 400 متر من الشاطئ في مدينة إكسماوث بأستراليا الغربية.

وقال أوهلوران: "شعرت أن اسنانًا حادة غرزت بذراعي واقتطعت جزءا منها".

وبحسب الصحيفة نجح الرجل في الهروب من القرش، وتوجه إلى المستشفى حيث تم تقديم الإسعافات الأولية، وبعد ذلك سافر إلى مدينة "بيرث" لإجراء عملية جراحية.

وسببت سلسلة هجمات أسماك القرش في سواحل أستراليا صدمة في قطاع السياحة، وأدت إلى نشر شبكات حماية مثيرة للجدل بهدف إنقاذ الأرواح، وحماية سمعة البلاد، بوصفها مقصدًا سياحيًا.