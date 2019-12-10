ضبط أكثر من 56 طنا من المخدرات في جنوب إيران

ضبطت قوات الأمن الإيراني 56 طنا من المخدرات في محافطة "هرمزان" جنوبي إيران، منذ 21 آذار/مارس الماضي.

وأكد علي صالحي محافظة هرمزكان ، في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية"، يوم الاثنين، أن الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية والرقابية في المحافظة لن تسمح لتجار الموت بالشعور بالأمن بفضل معلوماتها الاستخبارية.

كما أكد ضرورة تعزيز جميع المؤسسات والأجهزة نشاطاتها في مجالات الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجها.

واعتبر توجيه صفعة إلى المصالح الاقتصادية لمهربي المخدرات بمثابة عنصر أساسي في عملية المكافحة، مؤكدا على تركيز الأجهزة المسؤولة عن المكافحة ونظام العدالة على هذا الأمر والبت بملفات المهربين بسرعة.

وأشار صالحي إلى نجاحات الجهاز القضائي في المحافظة بضبط شحنات كبيرة من المخدرات وإلقاء القبض على عدد كبير من المهربين، موضحاً: إنه منذ بداية العام الجاري تم ضبط 56298 كيلوغراما من المخدرات في مختلف مناطق المحافظة.