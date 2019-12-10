ألمانيا ترفض التعليق على طلب تسليم المسلح الذي قتل في برلين

رفضت وزارة العدل الألمانية، إصدار أية تعليقات بشأن طلب تسليم الإرهابي الذي قتل في برلين، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في القضية.

وقالت وزارة العدل الألمانية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالتحقيق، فهو مستمر. نطلب منكم الاتصال بمكتب المدعي العام".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو طلبت من ألمانيا تسليمها منظم تفجير محطة مترو في موسكو، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.

وطردت الحكومة الألمانية في وقت سابق، اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مضطرة للرد بالمثل.

ووفقًا لصحيفة "شبيغل" الألمانية، فقد استدعت وزارة الخارجية الألمانية، رسميًا السفير الروسي، سيرغي نيتشايف، حيث تم تبليغه بمذكرة شفهية، ودعت روسيا إلى التعاون مع مكتب المدعي العام في قضية القتل.

ووافق مكتب المدعي العام، يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2019، على إجراء تحقيق في مقتل المواطن الجورجي الروسي، تورنيكه ك، في برلين في 23 آب/أغسطس 2019.

وزعم أن هناك أدلة وافرة على أن جريمة قتل تورنيكه، قد نفذت إما بناء على أوامر من الوكالات التابعة لروسيا أو الهيئات التابعة للجمهورية الشيشانية المستقلة داخل روسيا الاتحادية.

وأكدت النيابة العامة أن هناك "خلفية سياسة" في القضية، الأمر الذي تطلب مراجعة لنتائج التحقيق الذي أجراه سابقا مكتب المدعي العام في برلين.

ويشار إلى انه في نهاية شهر آب/ أغسطس 2019، أطلق شخص مجهول النار على رجل في منطقة موابيت، ووفقا لصحيفة "برلينر كورير" فقد أصيب الرجل بجروح قاتلة في رأسه.

وأعلنت النيابة العامة في برلين في 24 من نفس الشهر، أنه تم اعتقال روسي يبلغ من العمر 49 عاما للاشتباه في قيامه بقتل مواطن جورجي يبلغ من العمر 40 عاما في منطقه موابت في برلين، مؤكدة أنه تم العثور على سلاح الجريمة وعلى الأرجح الدراجة التي حاول المشتبه فيه الفرار باستخدامها.