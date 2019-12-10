أردوغان: علاقتنا مع روسيا وأمريكا تتميز بالشفافية

قال الرئيس التركي إن علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية.

وأضاف أردوغان في تصريحاته التي نقلتها وكالة "الأناضول" خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته" في أنقرة اليوم الثلاثاء: "ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي والرئيس دونالد ترامب، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سويةً".

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية في الوقت المناسب، وأن أوروبا تعاني حاليا من أزمة وجود قائد حقيقي، هم يتحججون لعدم ضمنا للاتحاد الأوروبي بسبب ضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي هو أننا مسلمون.