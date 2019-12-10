خطوة إسرائيلية تودي بها إلى المحكمة الجنائية الدولية

حذر مسؤولون إسرائيليون، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، من اتخاذه خطوة قد تؤدي إلى فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد مسؤولون في مكتب المستشار القضائي، بأن خطوة نتنياهو حول تعهده بضم غور الأردن قد يؤدي إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات ضد ضباط الجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وأورد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو يؤمن بأن هذه الخطوة والخاصة بضم غور الأردن هي فرصة توفرها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعمة لسياساته، والتي يمكنها مواجهة رد الفعل الدولي قوي.

وأكد الموقع الإلكتروني أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، ينوي تنفيذ هذه الخطوة فور تشكيل حكومة وحدة.

ويشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد عبرت عن قلقها من خطط نتنياهو، قائلة: إن مكتبها يتابع الأمر عن كثب بينما ينهي فحصه الأولي في الوضع في فلسطين، والذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق جنائي كامل ضد إسرائيل.

وسبق أن أكد نتنياهو أنه ناقش إمكانية ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والذي عقد الأسبوع الماضي.