سلاح الجو التشيلي يكثف عملية البحث عن الطائرة المفقودة بمساعدة دول أجنبية

كثفت القوات الجوية التشيلية، اليوم الثلاثاء، عملية البحث عن الطائرة المفقودة، التي كانت في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية بمساعدة الدول الأجنبية. وفقا لبيان صحفي صادر عن القوات الجوية.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع التشيلي ألبرتو اسبينا اوتيرو على تويتر إنه وقائد القوات الجوية أرتورو ميرينو يتوجهان إلى "بونتا أريناس" لمراقبة عملية البحث عن الطائرة. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة "شابونكو" في بونتا أريناس إلى القاعدة الجوية القطبية الجنوبية قبل أن تختفي عن الرادار.

وأفيد، سابقاً، بأن الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا ووزير الداخلية ووزير الدفاع توجهوا إلى قيادة القوات الجوية، الواقعة في سانتياغو، لمراقبة عملية البحث عن الطائرة.

وذكرت القوات الجوية، في وقت سابق عبر تويتر، أن سفينتين تجاريتين وسفينتين حربيتين بالإضافة إلى 13 طائرة من بينها طائرة أرجنتينية تابعة لسلاح الجو وطائرة واحدة من أوروغواي شاركت في عمليات البحث، إضافة لمشاركة ثلاثة أقمار صناعية، بما في ذلك اثنين تابعين للولايات المتحدة.

هذا وكانت القوات الجوية في تشيلي، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عن اختفاء طائرة عسكرية تابعة لها أثناء توجهها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.

وكتبت القوات التشيلية على تويتر: "فقدنا الاتصال الساعة 18.13 بالتوقيت المحلي (0.13 بتوقيت موسكو) بطائرة من طراز "سي 130"، أقلعت في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (22.55 بتوقيت موسكو) باتجاه قاعدة جوية في القارة القطبية الجنوبية على متنها 38 شخصًا، بينهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبًا".

وقال سلاح الجو في تشيلي: "إن عملية البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الطائرة ومن كانوا على متنها".