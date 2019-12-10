أردوغان يعلن رفضه جائزة نوبل في حال منحه إياها

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه سيرفض جائزة نوبل في حال منحه إياها، لأن اللجنة فقدت مصداقيتها بعد أن تحولت لمنظمة أيديولوجية ذات دوافع سياسية.

وقال أردوغان، مخاطبا طلاب جامعة "بيلكنت"، "لجنة نوبل فقدت المصداقية، اليوم أصبحت منظمة أيديولوجية ذات دوافع سياسية بحتة. لم يبق فيها أي مكان للقيم. هذه الجائزة تعني أنهم بالفعل مع هؤلاء من يدعم الاستبداد. لا يمكننا أن نقبل ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان سيقبل استلام جائزة نوبل لو تم منحها له، قال الرئيس التركي "لا"، مضيفا أن تركيا لن تشارك في حفل استلام جوائز نوبل في هذا العام ودعا جميع أصدقاء تركيا بالامتثال به.

وكان أردوغان قد أدان سابقا منح جائزة نوبل في مجال الأدب في عام 2019 لكاتب نمساوي بيتر خاندمي بسبب موقفه إزاء الحرب في يوغوسلافيا السابقة التي جرت في 1990.

وسيتم منح جوائز نوبل لعام 2019 في مجال الأدب، الفيزياء، الكيمياء، فيزيولوجيا (أو علم وظائف الأعضاء) والطب في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء. كما أنه سيتم اليوم أيضا منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو.