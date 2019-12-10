الدفاع الأوكرانية تعلق على الاتفاقيات بشأن التسوية في دونباس

صرح وزير الدفاع الأوكراني، أندريه زاغورودنيوك، اليوم الثلاثاء، بأن عملية التسوية في دونباس لن تكون سريعة، ومن المحتمل أن يتم تعطيل الاتفاقات في أي مرحلة.

كييف - سبوتنيك. قال وزير الدفاع الأوكراني عبر صفحته الرسمية في "تليغرام"، معلقاً على نتائج لقاء زعماء "رباعية نورماندي" أمس: "لن تكون العملية سريعة. هناك احتمال كبير لتعطيل الاتفاقات في أي مرحلة، ولكن التقدم يكمن في العمل على عودة الأسرى، وإنشاء نقاط عبور جديدة. فلنكن أيضًا قادرين على تقييم انتصاراتنا، وليس هزائمنا فقط".

وبحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين ، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر الإليزيه أمس، آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.

واعتمد زعماء قمة "نورماندي"، بياناً مشتركاً في نهاية اللقاء، أهم ما جاء فيه: اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الوضع في منطقة النزاع في شرق أوكرانيا، واتخاذ تدابير لتنفيذ البنود السياسية لاتفاقيات مينسك. والتزام الأطراف بالتنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار، وتعزيز هذه القضية بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار، بحلول نهاية عام 2019.

ودعم اتفاق مجموعة الاتصال الثلاثية حول إنشاء ثلاثة مناطق فصل إضافية بهدف إعادة نشر القوات والمعدات العسكرية بحلول نهاية آذار/ مارس 2020، ودعم اتفاق مجموعة الاتصال الثلاثية لمدة 30 يوما على نقاط العبور الجديدة بين خطوط التماس. وضرورة المصادقة التشريعية الأوكرانية على "صيغة شتاينماير" وفقًا للخيار المتفق عليه ضمن "صيغة نورماندي" ومجموعة الاتصال الثلاثية.