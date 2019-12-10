بعد دعوته الصحفيين الروس لزيارة بلاده...زاخاروفا توجه سؤالا للرئيس الأوكراني

اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "التنفيذ العملي، وفي مواعيد محددة" لدعوة الصحفيين الروس لزيارة أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك" "سيكونون بأرجلهم وأعينهم، لكن لن تسمح لهم إدارة أمن الدولة بالعبور، الهيئة التي تحرس "ما يحدث هناك في أوكرانيا" من البث الروسي. وفي حال، يا سيد زيلينسكي، أنكم جادون وستفعلون شيئاً ما، ليس نظرياً، وإنما عملياً وفي مواعيد محددة "كما تحبون عمل ذلك، نفذوا دعوتكم للصحفيين الروس. وبالمناسبة، يمكنكم إعطاءهم مقابلة معكم".

وأضافت زاخاروفا: "سؤال لزيلينسكي: هل ستدعوهم يدخلون؟".

وأشارت إلى أنه: "لا يُسمح للصحفيين الروس بالدخول إلى أراضي أوكرانيا، ويوقفونهم على الحدود، ويتم احتجازهم وترحيلهم، ولا يتم حتى السماح لهم بالنزول من الطائرة".

ويذكر أنه بعد قمة " صيغة نورماندي" وخلال المؤتمر الصحفي، دعا زيلينسكي الصحفيين الروس لزيارة بلاده، وذلك في رده على سؤال صحفي لوكالة "ريا نوفوستي". وبحسب الرئيس الأوكراني: "على الصحفيين "إدراك وتفهم" ما يحدث في بلاده".

وفي وقت لاحق، علقت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و قناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، على كلمات زيلينسكي بأن مراسل وكالة "ريا نوفوستي" إيليا بيترينكو ومراسلة قناة "آر تي" إيلونا رودنوفا قد قبلا دعوة الرئيس الأوكراني.