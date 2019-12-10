ترامب ينتقد رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي...تفاصيل وفيديو

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي اليوم الثلاثاء بعد أن أظهر تحقيق حكومي عدم وجود أي دليل على انحياز سياسي عندما بدأ المكتب التحقيق في اتصالات بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا في 2016.

ووجد حلفاء ترامب ومنتقدوه على حد سواء دعما لمواقفهم في التقرير الذي أصدرته جهة رقابية داخلية بوزارة العدل أمس الاثنين وأظهر 17 خطأ وقع فيه مكتب التحقيقات الاتحادي ومن المستبعد أن تنهي النتائج التي توصل إليها التقرير الجدل الدائر بشأن مدى قانونية التحقيقات التي ألقت بظلالها على رئاسته.

وفي مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أمس الاثنين رد راي، الذي عينه ترامب، بالنفي على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن مكتب التحقيقات الاتحادي استهدف حملة ترامب دون وجه حق.

ورد ترامب عبر تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم قائلا: "لا أعلم أي تقرير كان يقرأه كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، لكنه ليس بالتأكيد التقرير المقدم إلي".

I don’t know what report current Director of the FBI Christopher Wray was reading, but it sure wasn’t the one given to me. With that kind of attitude, he will never be able to fix the FBI, which is badly broken despite having some of the greatest men & women working there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

وأضاف: "في ظل توجه من هذا القبيل، لن يتمكن أبدا من إصلاح مكتب التحقيقات الاتحادي الذي تضرر بشدة رغم وجود بعض من أعظم الرجال والنساء يعملون هناك".

وقال راي في المقابلة: "إنه يتعامل مع الأخطاء بجدية"، لكنه أشار إلى أن الجهة الرقابية وجدت أن التحقيق ‭"‬فُتح بناء على افتراضات وتفويض مناسبين".

ورد كذلك على فكرة، روج لها ترامب وأنصاره بشدة، وهي أن المكتب جزء من شبكة بيروقراطية "الدولة العميقة" التي تهدف إلى تقويض رئاسته.

وقال راي: "هذا وصف مسيء للرجال والنساء الذين يعملون في مكتب التحقيقات الاتحادي والذين يقومون بعملهم بمهنية وبدقة وبموضوعية وبشجاعة".