أمريكا تدرج قائد جيش ميانمار على قائمة سوداء لمزاعم عن انتهاكات ضد الروهينجا

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت اليوم الثلاثاء أربعة من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء.

ووفقا لوكالة "رويترز" تقوم واشنطن بأقوى تحرك حتى الآن تجاه مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا وأقليات أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونج هلاينج ونائبه سوي وين وثان أو قائد‭‭ ‬‬فرقة المشاة الخفيفة 99 وأونج أونج قائد فرقة المشاة الخفيفة 33.

وكان أكثر من 730 ألفا من الروهينجا قد فروا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش بعد حملة قادها الجيش في أغسطس/ آب عام 2017 وقالت الأمم المتحدة، إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية"، وتنفي ميانمار كل الادعاءات تقريبا.