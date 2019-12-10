قناة: أقمار صناعية ترصد مفاجأة... ماذا تفعل إيران تحت أرض سوريا؟

نقلت قناة أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر استخباراتية غربية لم تسمها، أن إيران تبني نفقا تحت الأرض شرقي سوريا، لتخزين الصواريخ والأسلحة واسعة النطاق.

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقريرها، صورا قالت إنها مرصودة بالأقمار الصناعية.

وبحسب الشبكة التلفزيونية، فإن هيكل النفق، يوجد داخل قاعدة "الإمام علي" العسكرية شرقي سوريا، ويبلغ طوله نحو 400 قدم، وعرضه 15 قدما، وعمقه 13 قدما.

Iran building new underground tunnel to house missiles: intelligence sources https://t.co/84TNGM58lA pic.twitter.com/YryDTXDFrL — texaspost (@texsaspost) December 10, 2019

وتم التقاط الصورة الأولى لبناء النفق، بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، من جانب "إيمدج سات إنترناشونال"، وهي شركة حلول معلومات جغرافية.

وبعد أسبوعين من التقاط الصورة الأولى، تم استخدام سقيفة لإخفاء مدخل النفق، بينما ظهرت أكوام كبيرة من الأوساخ في الطرف الآخر من النفق، مع استمرار الحفريات، بحسب "فوكس نيوز".

وتعتقد مصادر المخابرات الغربية، أن الصواريخ وغيرها من الأسلحة، سيتم تخزينها في هيكل النفق، الذي هو في مراحل تنفيذه الأخيرة، وسيعتبر قريبا قيد التشغيل.

ويأتي تقرير "فوكس نيوز" بشأن نفق إيران شرقي سوريا، بعد أن أشار تقرير الأسبوع الماضي في صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن إيران تنقل سرا مئات الصواريخ قصيرة المدى إلى العراق، القادرة على ضرب إسرائيل والسعودية والقوات الأمريكية في المنطقة.