روسيا تدعو أمريكا لتبني بيان مشترك حول عدم السماح بنشوب حرب نووية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، أن يتبنى بيان مشترك حول عدم السماح بنشوب حرب نووية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "نعيد التأكيد أيضًا على المقترح، على غرار الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، إلى إصدار بيان على المستوى الرئاسي بشأن عدم السماح بنشوب حرب نووية".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بومبيو ، في واشنطن: "نلتقي بانتظام، ونتحدث بانتظام عبر الهاتف عندما يكون هناك حاجة".

وفي السياق نفسه، بحث لافروف مع بومبيو، الوضع حول العلاقات الثنائية بالتفصيل، وكذلك مسألة الحد من التسلح.

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أكد اجتماعنا اليوم أنه من الجيد التواصل على الرغم من تعقد الفترة الحالية لعلاقاتنا، نعم وعلى الساحة العالمية، التواصل دائمًا أفضل من غيابه".

وأوضح لافروف "ناقشنا بالتفصيل وضع العلاقات الثنائية، وتبادلنا الآراء بشأن قضايا الحد من الأسلحة والصراعات الإقليمية. تحدثنا بطريقة عملية، وبصراحة ولم نحاول الاستماع فحسب، بل أيضا السماع لبعضنا البعض".