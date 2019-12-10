إطلاق نار جنوني والسكان يصرخون... تفاصيل ساعة الرعب في نيو جيرسي الأمريكية

قالت شرطة نيو جيرسي إن ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص، اليوم الثلاثاء، في مواجهة بإطلاق نيران كثيفة على حي جيرسي سيتي.

وحسب "أسوشيتد برس" تم إغلاق مدرسة "القلب المقدس" القريبة، ولكن جميع الموظفين والطلاب كانوا في أمان، وفقًا لبيان من أبرشية نيوارك.

وحدث إطلاق نار كثيف بشكل متقطع على مدار ساعة على الأقل على طول طريق رئيسي ولكنه هدأ.

واستجابت فرق "التدخل السريع" وشرطة الولاية والوكلاء الفيدراليون وحضروا إلى الموقع، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة بالإضافة إلى المدرسة وبعض المتاجر وسوبر ماركت ومصفف شعر.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي باتي هارتمان إن أكثر من ضابط واحد قد أطلق عليه الرصاص لكنها لم تستطع تقديم أية معلومات أخرى.

“This area is a very high crime area. We’re used to gunshots, but nothing like this that’s happening now,” says resident of Jersey City, New Jersey area where an officer has been shot. https://t.co/ejkZMSjYor pic.twitter.com/HdgKQDK58E — CBS News (@CBSNews) December 10, 2019

وقال حاكم الحزب الديمقراطي فيل مورفي: "إن أفكارنا وصلواتنا مع رجال ونساء إدارة شرطة مدينة جيرسي، خاصة مع إطلاق النار عليهم أثناء المواجهة مع الضباط، ومع السكان وتلاميذ المدارس الذين يخضعون حالياً للإغلاق". "كل الثقة في المتخصصين في إنفاذ القانون لدينا لضمان سلامة المجتمع وحل هذا الوضع".

وكان يمكن سماع صوت إطلاق نار كثيف على فترات منتظمة ولكنه هبط حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي في المدينة التي تقع مباشرة عبر نهر هدسون من مانهاتن وثاني أكبر مدينة في نيو جيرسي بعد نيوارك.

وضغط العشرات من المارة على حاجز الشرطة لتصوير الأحداث على الهواتف المحمولة، وكان البعض منهم يصيح عندما أطلق رشقات نارية في الهواء.

DEVELOPING: More than one officer has been shot in Jersey City, CBS New York reports. Police are looking for two shooters - a man and a woman, according to the station https://t.co/Z6mRZysQFh pic.twitter.com/1TdHThLV9y — CBS News (@CBSNews) December 10, 2019

آندي باتيل يعمل في متجر لبيع الخمور على بعد ثلاث كتل من موقع إطلاق النار قال إنه كان هناك إطلاق نار متواصل حوالي ساعة بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وأضاف: "يمكنني سماع صوت الطلقات. إنها مثل الألعاب النارية... كانوا يطلقون النار بشكل جنوني منذ حوالي ساعة. ثم توقف لمدة 20 أو 30 دقيقة". وقال باتل إن رجال الشرطة يقومون بتطهير الشوارع.

وأرسلت إدارة شرطة نيويورك موظفي خدمات الطوارئ، وكانت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوات تراقب الوضع.