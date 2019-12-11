ترامب: تحسين العلاقات الأمريكية الروسية يسمح بتعزيز التجارة بين البلدين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في المكتب البيضاوي بعد ظهر يوم الثلاثاء، أن تحسين العلاقات الأمريكية الروسية يسمح بتعزيز التجارة بين البلدين.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب اللقاء: "أشار الرئيس إلى أن تحسين العلاقات مع روسيا سيوسع التجارة بين البلدان".

وبشأن نزع السلاح النووي، دعا ترامب موسكو إلى دعم جهود بلادة في هذا الصدد.

وأضاف بيان البيت الأبيض: "دعا (ترامب) روسيا إلى دعم جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية وضمان نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية".

وأفاد البيان: "أكد الرئيس ترامب أيضًا أنه يدعم وجود نظام عالمي فعال لتحديد الأسلحة، لا يشمل روسيا فحسب بل الصين أيضا".

يتبع...