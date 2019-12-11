انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة بغرام الأمريكية في كابل

انفجرت سيارة مفخخة قرب القاعدة الأميركية في كابل، صباح اليوم الأربعاء. وفقا لوسائل إعلام.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء "بازفاك"، إنه تم زرع عبوة ناسفة في سيارة بالقرب من قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وأفادت وسائل إعلام آخرى، بأن القوات الأمريكية اشتبكت مسلحين بالقرب من القاعدة شمال العاصمة الأفغانية.

BREAKING: Afghan official says a powerful suicide bombing has targeted a U.S. military convoy near Bagram Air Base north of Kabul. https://t.co/DPHlmgnnXV — The Associated Press (@AP) December 11, 2019

وقال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باغرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.