الجولة القادمة لمحادثات أستانا حول سوريا تعقد في مارس 2020

أكد مصدر في أحد الوفود المشاركة في محادثات أستانا حول سوريا، اليوم الأربعاء، أن الجولة القادمة من المحادثات ستعقد في آذار /مارس من العام المقبل.

نورسلطان - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول موعد عقد الجولة القادمة، قائلا إنها ستكون في شهر آذار/ مارس.

وأوضح المصدر، قائلا: "الأمور تمشي على ما يرام، نحن على وشك الانتهاء من البيان المشترك".

وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.