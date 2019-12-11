رئيس وفد المعارضة السورية: سيتم الضغط على الحكومة للسير باللجنة الدستورية

أكد رئيس وفد المعارضة إلى محادثات أستانا حول سوريا، أحمد طعمة، اليوم الأربعاء، تفاؤلهم الحذر حول اللجنة الدستورية، وأنه سوف يتم الضغط على الحكومة السورية للسير بها.

نورسلطان - سبوتنيك. وقال طعمة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول سير أعمال اللجنة الدستورية:"رغم المصاعب نحن متفائلون، صحيح أنه تفاؤل حذر لكن نعتقد أنه في النهاية سوف يتم الضغط الشديد على النظام".

وتابع قائلا: "سنلتقي بالمبعوث الأممي خلال محادثات أستانا حول سوريا واللجنة الدستورية ستكون أحد الأسئلة المطروحة، نحن متفائلون ولكن تفاؤل بحذر وكلنا ثقة بجهود أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف".

وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.