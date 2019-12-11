إيران ترفض تدخلات "الأجانب" في مفاوضات السلام في أفغانستان

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ترفض تدخلات الأجانب في مفاوضات السلام في أفغانستان.

وأكد ظريف، أمس الثلاثاء، في حوار له مع القناة الأولى في التلفزيون الأفغاني، أن السلام يكون بين الأفغان فقط، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف ظريف أن إدارة هذه المفاوضات يجب أن تكون بيد الحكومة الأفغانية، مشيرا إلى ضرورة إشراك طالبان في عملية السلام.

تاتي هذه التصريحات، ردا على مساعي المندوب الأمريكي الخاص للشأن الأفغاني زلماي خليل زاد، لحل الأزمة الأفغانية.