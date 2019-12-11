الشرطة الصومالية: مقتل 5 في هجوم على فندق قرب مقر الرئاسة والقضاء على المهاجمين

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، أن 5 أشخاص بينهم عناصر أمنية قتلوا في الهجوم الذي استهدف فندقا قرب مقر الرئاسة في العاصمة مقديشو، ليلة أمس الثلاثاء.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "غوبجوغ" الصومالي عن المتحدث باسم الحكومة، إسماعيل مختار، أن "5 أشخاص قتلوا، بينهم اثنين من المدنيين وثلاثة جنود، فيما قتل جميع المهاجمين"، موضحا أن من بين الضحايا أعضاء بالبرلمان كانوا يقيمون بفندق "سيلو" الذي تعرض للهجوم، والذي يقع بالقرب من مقر رئاسة البلاد وسط حراسة أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، أفاد "راديو دالسان" المحلي بأن إطلاق نار سمع في مقديشو، بعد هجوم مسلح شنه عناصر من "حركة الشباب"، على نقطة أمنية تؤدي للقصر الرئاسي وسط المدينة. ونقل عن شهود عيان أن المسلحين تنكروا في زي الشرطة، ثم بادروا بإطلاق القنابل والنيران باتجاه النقطة الأمنية لتبدأ الاشتباكات في الفندق وداخله.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعا داميا بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.