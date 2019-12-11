استطلاع للرأي يكشف حقيقة "مقلقة" عن الجيش الأمريكي

بيّن استطلاع رأي أمريكي حديث تنامي مشاعر الود لدى جنود أمريكيين وأسرهم تجاه روسيا، ما أثار قلق وزارة الدفاع الأمريكية.

وكشف استطلاع أخير أجرته مؤسسة ريغان لأبحاث الدفاع الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، تنامي مشاعر ودية تجاه روسيا لدى جنود في الجيش الأمريكي. فقد قال 46 في المئة من العسكريين وأفراد أسرهم الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتبرون روسيا حليفًا.

وكشفت استطلاعات آراء أمريكية أخرى نفس الظاهرة. فمثلا، أظهر أحد الاستطلاعات في عام 2018 أن 35 في المئة من الأمريكيين يريدون أن يزيد بلدهم التعاون مع روسيا.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا": "إن تنامي مشاعر ودية تجاه روسيا لدى العسكريين الأمريكيين يُقلق أركان البنتاغون الذين ينظرون إلى روسيا على أنها عدو".