بـ"الصقر" ألمانيا تحمي مطاراتها من الطائرات المسيرة

وسجل النصف الأول من العام الحالي 70 حالة، فيما سجل العام الماضي رصد 158 حالة تسببت فيها الطائرات المسيرة في اضطراب حركة الطيران في ألمانيا خلال العام الماضي، بحسب مجموعة "فونكه ميديا غروب".

ولفتت الوزارة في إعلان لها، أمس، إلى أنه ستتم تجربة النظام الجديد في مطار هامبورغ لمعرفة مدى إمكانية رصد الطائرات المسيرة وتحديدها واعتراضها إذا لزم الأمر دون أن يؤثر ذلك على انتظام حركة الطيران من وإلى المطار.

وبحسب الوزارة، يطلق على النظام الجديد اسم "فالكه" (الصقر). وحصل على دعم من وزارة النقل بقيمة 2.1 مليون يورو (2.3 مليون دولار)، بحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأشارت إلى أنه إلى جانب مطار هامبورغ، ستشارك جامعة هلموت شميدت في هامبورغ والشرطة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا في المشروع.

ومن جانبه قال أندرياس شوير وزير النقل الألماني في تصريحات لمجموعة "فونكه ميديا غروب" إن النظام الجديد سيوفر حماية فعالة للمطارات من الأنشطة غير المشروعة للطائرات المسيرة.