مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن الخط البحري بين ليبيا وتركيا

قال مصدر مطلع مقرب من الحكومة التركية، إن الخط البحري الذي يخطط لإقامته بين تركيا وليبيا بموجب نص الاتفاق المبرم بين البلدين قد يدشن بعد عامين، أي بعد الانتهاء من إنشاء ميناء على الساحل الجنوبي التركي.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن أعمال بناء الخط لم تبدأ بعد.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الخط البحري بيننا وبين ليبيا سيبنى لأغراض تجارية وفي هذا الإطار يخطط لبناء ميناءين لأغراض حركة السفن على الساحلين التركي والليبي"، مضيفاً أن إنشاءهما قد يستغرق سنتين على الأقل.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وليبيا تعملان على بناء "خط بحري رائع"، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم مذكرة التفاهم بين البلدين إلى الأمم المتحدة.

وبحسب موقع وكالة "الأناضول"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت: "نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وليبيا تعملان على بناء "خط بحري رائع"، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم مذكرة التفاهم بين البلدين إلى الأمم المتحدة.

#عاجل | #أردوغان: نقوم ببناء خط بحري رائع بين #تركيا و #ليبيا والحمد لله

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2019

​وأكد أردوغان: "أفشلنا الخطط في البحر المتوسط من خلال الاتفاق مع ليبيا".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على المذكرتين.