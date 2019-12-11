أمريكا تعيد إلى كوريا الجنوبية 4 قواعد عسكرية

قررت الإدارة الأمريكية إعادة 4 قواعد عسكرية إلى كوريا الجنوبية، لتنهي بذلك التأخير المستمر منذ سنوات بسبب الاختلافات في إجراءات إزالة التلوث وتهدئة المخاوف بشأن التأثير السلبي للتأخير على خطط التنمية الإقليمية.

وذكرت وكالة يونهاب إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا إجراءات عملية إعادة القواعد التي طال انتظارها لحامية يونغسان في وسط سيئول، والتي كانت مقرًا للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لضمان مشروع ضخم لإنشاء حديقة وطنية هناك كما هو مخطط .

يشار إلى أن القواعد المعادة الأربع هي معسكر النسر ومعسكر لونغ في مدينة وانجو، على بعد 130 كم شرق سيئول وأجزاء من السوق العسكري بوبيونغ، غرب العاصمة مباشرة وجزء شيا رينغ في معسكر كامب هوفي في دونغ-بو-تشون ، شمال سيئول مباشرة. وتم إغلاقها بالفعل بين عامي 2009 و2011.

وتقرر إعادة القواعد الأربع بعد أن توصل الحلفاء إلى اتفاق في اجتماع اللجنة المشتركة الـ200 بموجب اتفاقية وضع القوات الأمريكية في معسكر همفريز ، المجمع العسكري الأمريكي في بيونغ تيك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول.

وجاء الاتفاق بعد أن أبدى المكتب الرئاسي في سيئول رغبته، في أغسطس/آب، لتسريع عملية تسليم 26 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية وسط مخاوف السكان من أن أي تأخير إضافي قد يعقد جهود إزالة التلوث بالنسبة للقواعد التي تم إخلاؤها بالفعل وآفاق التنمية الإقليمية.

وتعتبر إعادة القواعد جزء من خطة النقل الموسعة لتوحيد القواعد الأمريكية في جميع أنحاء شبه الجزيرة إلى حاميتين في بيونغتايك وديغو، بهدف تعزيز الاستعداد الدفاعي والكفاءات التشغيلية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.