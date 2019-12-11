توقعات بتمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أعلن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم اليوم الخميس، التزامهم بالحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا واتخاذ قرار سياسي بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين: "سيستمع قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقرير مقدم من قبل فرنسا وألمانيا حول تنفيذ اتفاقيات مينسك ونتائج قمة باريس. ومن المرجح أن يؤكد القادة التزامهم المشترك بالحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وكما هو متوقع، سيتم تمديد العقوبات ضد روسيا المرتبطة بتنفيذ اتفاقات مينسك لفترة جديدة.

وقبيل قمة الاتحاد الأوروبي، أجرى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأعلن ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة "سوف يستمر الاتحاد الأوروبي بدعم طريق الإصلاح في أوكرانيا، وكذلك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها".

Ahead of tomorrow's #EUCO I called Ukraine President @ZelenskyyUa #EU will continue to support Ukraine’s reform path as well as sovereignty, independence and territorial integrity. — Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2019

و​صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية الجديد، جوزيب بوريل، في وقت سابق، بأن التغيرات في مسألة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن تحدث من دون تسوية الأزمة الأوكرانية، ورحب "بالتقدم" في قمة باريس.