الحرس الثوري الإيراني يعلق على تصريحات "استهداف إسرائيل من لبنان"

علق المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، على تصريحات العميد مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن تصريحات العميد مرتضى قرباني، جرى استنباطها بصورة خاطئة، حيث أنه كان قد طرح الرد على إسرائيل بالأدوات والطاقات المتنوعة المتاحة، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ودعا العميد رمضان شريف، الإعلام إلى توخي المزيد من الدقة في نقل الأخبار الدفاعية والأمنية، موجها الشكر إلى وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، على موقفه، معتبرا أن "رده الذكي أحبط خبث الاعلام السعودي –الصهيوني"، وفق تعبيره.

وكان بوصع قال أمس الثلاثاء، في تغريدة عبر "تويتر" إنه "إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة"، مضيفا أنه "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال".

اذا صح ما نُسب الى مستشار رئيس الحرس الثوري الايراني ، فانه لامر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الاسلامية الايرانية علاقة صداقة لا يجوز ان تمس استقلالية القرار اللبناني باي شكل من الاشكال . — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) December 10, 2019

ونقلت وكالة "ميزان" الإيرانية، مساء الاثنين الماضي، تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، قال فيه إنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

يأتي كل ذلك، ردا على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد الماضي، والذي هدد بجعل سوريا فيتناما بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.