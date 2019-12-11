أمريكا تعلن فرض عقوبات على شركة طيران إيرانية نقلت "أسلحة فتاكة" إلى اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستواصل حملة الضغط القوصى في العقوبات ضد إيران.

واشنطن - سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات بحق شركة نقل جوي إيرانية نقلت أسلحة إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على شركة الشحن والطيران الإيرانية بسبب نقل "مساعدات فتاكة" من إيران إلى اليمن ونشر أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن واشنطن استهدفت ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان إير" حول الدور الذي لعبته شركة الطيران في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك شبكة شحن إيرانية تشارك في تهريب المساعدات الفتاكة من إيران إلى اليمن.

ومن جهة أخرى عبر بومبيو عن أمله في أن يؤدي تبادل الأسرى مع إيران إلى مسعى أوسع نطاقا لإطلاق سراح معتقلين أمريكيين.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع العقوبات على إيران بعد ضم شركة طيران "ماهان" وأسطول طائراتها إلى القائمة.

وبحسب موقع الوزارة فقد أضافت الولايات المتحدة مواطناً إيرانياً واحداً وخمس شركات من إيران والصين والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سفينتين إلى قائمة العقوبات على إيران.