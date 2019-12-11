ترامب يوقع مرسوما بشأن "معاداة السامية"

ذكرت صحيفة "هاآرتس"، مساء اليوم، الأربعاء، أنه من المقرر أن يوقع ترامب اليوم على مرسوم رئاسي لمكافحة اللاسامية، سيتم بموجبه تجميد تحويل اعتمادات لجامعات وهيئات أمريكية تحجم عن توفير الحماية لطلاب يهود من التمييز والعنصرية.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذا المرسوم الرئاسي سيشمل تعريفا واسع النطاق لمفهوم اللاسامية ليشتمل على توجيه انتقادات عنصرية إلى دولة إسرائيل.

وأوردت الصحيفة العبرية أن هذا التعريف الأمريكي الجديد قد تم تبنيه منذ عام 2016، من قبل اتحاد البحثيين في الهولولكوست، وأنه يتضمن مقارنة إسرائيل بألمانيا النازية، وبأن المرسوم الرئاسي لا يعتبر ملزما قانونيا، ولكن يؤخذ في الاعتبار.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المرسوم الذي يوقعه الرئيس ترامب ينص على تعريف اليهود كمجموعة قومية يحظر التمييز ضدها بموجب المادة السادسة من قانون حقوق المواطن الأمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن المرسوم الأمريكي يعني تجميد الاعتمادات الفيدرالية التي تتلقاها هيئات وجامعات أمريكية في حال اقتنعت فيه سلطات واشنطن بأنها لا تعمل بما هو المطلوب لحماية اليهود من التمييز ضدهم ومظاهر العنصرية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يوقع ترامب المرسوم قبل استضافة، اليوم، في البيت الأبيض مؤيديه ولمتبرعين لحملته الانتخابية من أبناء الجالية اليهودية.