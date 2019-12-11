كازاخستان تحاكم 14 مواطنا قاتلوا ضمن صفوف "داعش" في سوريا

أصدرت محكمة في العاصمة الكازاخية، حكما بالسجن لمدد مختلفة ضد 14 مواطنا كازاخيا قاتلوا ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

نور سلطان - سبوتنيك. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد حكمت، اليوم الأربعاء، محكمة الاختصاص في المسائل الجنائية في دائرة مدينة نور سلطان، على 14 متهماً بالسجن لمدد مختلفة من 8 إلى 14 سنة في السجن.

وطلب الادعاء العام من المحكمة إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و17 سنة.

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة الأمن القومي الكازاخية أن 595 مواطناً كازاخياً، بينهم أكثر من 400 طفل، قد أعيدوا من سوريا في إطار عملية "جوسان". حُكم على عشرة رجال وخمس نساء من بين العائدين في وقت سابق بالسجن لمدد مختلفة لمشاركتهم في أنشطة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا والمدرج على قائمة الإرهاب الدولية] أُحيلت القضية المرفوعة ضد 14 عضواً آخر في المجموعة الإرهابية في تشرين الأول/ أكتوبر إلى المحكمة.