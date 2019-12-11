الدنمارك... عمليات دهم واعتقالات تحسبا لهجمات إرهابية محتملة

نفذت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، عمليات دهم واعتقالات في مناطق مختلفة من البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية محتملة.

القاهرة، 11 ديسمبر - سبوتنيك. أعلنت الشرطة الدانماركية تنفيذ عمليات دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية ذات "خلفية إسلامية".

وقالت شرطة كوبنهاغن في بيان، اليوم الأربعاء "أطلقت الشرطة عمليات أمنية واسعة في مناطق متفرقة من البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية محتملة بواسطة مسلحين ذي خلفية إسلامية".

Bedrageriet har bl.a. bestået i optagelse af lån i morens og en venindes navn. Hun har oprettet en bankkonto i en vens navn og overført 2,4 millioner kroner, som hun videreførte til sin egen konto. Herudover har hun fabrikeret en lang række dokumenter og e-mails #politidk https://t.co/SliX98htpN — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 11, 2019

​وأوضحت الشرطة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها "تنفذ مهمة كبرى، وعمليات دهم واعتقالات في عدة مناطق، بواسطة عدد كبير من أقسام الشرطة بقيادة شرطة كوبنهاغن".