أمريكا: نريد العمل مع روسيا في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا وإنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل أيام بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد.

وفي مؤتمر صحفي، امتنع بومبيو عن التعليق على فقدان طائرة أمريكية مسيرة غير مسلحة في ليبيا الشهر الماضي، حسب "رويترز".

وكانت رويترز ذكرت أن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة وأن واشنطن تطالب بإعادة حطامها.

يتبع...