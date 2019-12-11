اليونان تؤكد دعمها لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال محادثات أثينا، اليوم الأربعاء، آفاق صربيا الأوروبية، مؤكدا تأييده لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

أثينا - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس بعد لقائه الرئيس الصربي: "تحدثنا عن المسار الأوروبي لصربيا. اليونان تدعم هذا المسار. علاوة على ذلك، خلال رئاسة اليونان (للاتحاد الأوروبي) عام 2014، بدأنا المحادثات بشأن الانضمام".

وأضاف ميتسوتاكيس "يظل موقفنا ثابت، صربيا تنتمي إلى أوروبا، ويجب اتباع هذا المسار، ويعزز هذا الرأي عزمنا على دعمكم في كل مرحلة، ليس فقط من حيث تقديم الدعم السياسي، بل وأيضا المساعدة التقنية".

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على موقف بلاده من مسألة الاعتراف بكوسوفو جمهورية مستقلة، قائلا: "أكرر مرة أخرى، أن موقفنا من كوسوفو لا يتغير، فهو لا يزال ثابتا".

ويشار في هذا الصدد إلى أن كوسوفو أعلنت من جانب واحد، استقلالها عن صربيا.

واختتم ميتسوتاكيس مؤكدا ضرورة الحفاظ على أن يكون المسار الأوروبي، مفتوحا أمام بقية دول البلقان الغربية.