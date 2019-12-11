فرنسا تدعو قادة دول الساحل الأفريقي لاجتماع في بلدة باو لبحث أمن المنطقة

يقوم المبعوث الفرنسي الخاص لمنطقة الساحل الأفريقي، كريستوف بيجو، بجولة في المنطقة لدعوة رؤساء دول مجموعة الساحل لاجتماع هام يعقد في مدينة باو، جنوبي فرنسا، في السادس عشر من الشهر الجاري برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

نواكشوط - سبوتنيك. وتهدف الجولة إلى توضيح موقف دول الساحل من الوجود الفرنسي في المنطقة وبحث احتياجات القوة الأفريقية التي تشارك بها الدول الخمس لمحاربة الإرهاب في الساحل.

وبعد النيجر ومالي اللتان زارهما المبعوث الفرنسي خلال اليومين الماضيين من المتوقع أن يزور بيجو موريتانيا وبوركينا فاسو لتسليم دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي لحضور اجتماع باو فيما اعتذر الرئيس التشادي إدريس ديبي عن عدم حضور الاجتماع.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن "رؤساء فرنسا ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو سيحضرون الاجتماع بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع والمسؤولين عن الأمن والاستخبارات".

وأوضح أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع "موعد تسليم المعدات العسكرية إلى القوة الأفريقية المشكلة من قوات دول مجموعة الخمسة وكيفية الاستجابة للتحدي الأمني في الساحل خاصة أنه سيتم دعوة قوات عسكرية أوروبية للانضمام إلى جهود القوة الفرنسية العاملة في مالي".

كما أكد المصدر أن موريتانيا، التي تستعد لتسلم الرئاسة الدورية لمجموعة الساحل، ستشارك بوفد هام في اجتماع باو دعما للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الساحل.