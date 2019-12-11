بومبيو: ذكّرت لافروف بحظر السلاح المفروض على ليبيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأنه ذكر نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما أمس بأن الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، لا يزال ساري المفعول.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي "ذكرته أن هناك حظرا لا يزال ساري المفعول على (توريد) السلاح إلى ليبيا، ولا ينبغي لأي دولة تزويد ليبيا بمواد إضافية. لقد أبلغنا هذا ليس روسيا فحسب، بل وأيضا كل الدول الأخرى التي تزود (ليبيا) بالسلاح، إذ أن هذا لا يصب في مصلحتهم. إذا كنا نريد تحقيق حل سياسي (للصراع) - فهذه ليست الطريقة المثلى للقيام بذلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد أكد استعداد بلاده للعمل مع روسيا، بشأن تسوية الصراع في ليبيا، مشددا على مواصلة المشاورات المشتركة مع الجانب الروسي.

وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، دعمها الكامل لسيادة ووحدة الأراضي الليبية، إلا أنها أعربت عن قلقها البالغ، إزاء ما وصفته باستغلال روسيا للصراع في ليبيا، وذلك دون تقديم أي إيضاحات تفسر هذا القلق.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف، ممن نزحوا عن ديارهم جراء تلك الاشتباكات المسلحة.