الرئاسة التركية: ملف مقاتلات "إف 35" أصبح أداة للسياسة الداخلية في أمريكا

قال متحدث باسم الرئاسة التركية إن "ملف مشروع مقاتلات "إف35" لم يعد مسألة تقنية بل بات أداة للسياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية".

من ناحية أخرى قال متحدث الرئاسة التركية إن "عودة اللاجئين السوريين تستند إلى 3 معايير أممية رئيسية... آمنة وطوعية ومشرفة".

وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية علق متحدث الرئاسة التركية حول إرسال جنود أتراك لليبيا قائلا: "إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي ونأمل ألا يضطروا لذلك".

وأشار كالين إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري بعد قليل اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، ونشرت أنقرة قبل أيام خارطة للمناطق البحرية "مع مراعاة المذكرة التركية الليبية"، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءًا كبيرًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.

وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي، مؤكدة أنه يؤثر على حقوقها البحرية، فضلا عن أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق، كما تعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.