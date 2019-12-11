الشرطة الدنماركية تعتقل 20 شخصا... والمخابرات: لهم دوافع إسلامية متشددة

قالت الشرطة الدنماركية إنها اعتقلت نحو 20 شخصا، اليوم الأربعاء، تشتبه في أن بعضهم كانوا يخططون لشن هجوم له دوافع إسلامية، وذلك في مداهمات نفذتها في أنحاء البلاد اليوم.

وقال فليمينغ دريغر، رئيس العمليات في جهاز المخابرات ، بمؤتمر صحفي "تقديرنا أن هؤلاء الناس لهم دافع إسلامي متشدد"، حسب "رويترز".

ونفذت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، عمليات دهم واعتقالات في مناطق مختلفة من البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية محتملة.

وأعلنت الشرطة الدانماركية تنفيذ عمليات دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية ذات "خلفية إسلامية".

وقالت شرطة كوبنهاغن في بيان، اليوم الأربعاء "أطلقت الشرطة عمليات أمنية واسعة في مناطق متفرقة من البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية محتملة بواسطة مسلحين ذي خلفية إسلامية".