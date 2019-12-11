أمريكا تهدد إيران

أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، عن تفاقم جهود إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

وقال إسبر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن "بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران".

وأردف الوزير "سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على 3 شركات نقل إيرانية، من بينها شركة نقل جوي حملت أسلحة إلى اليمن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم توسيع العقوبات على إيران بعد ضم شركة طيران "ماهان" وأسطول طائراتها إلى القائمة.