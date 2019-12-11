تركيا: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على استخدامنا لصواريخ "إس-400" الروسية

ذكر المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، أن تشريعا أمريكيا لفرض عقوبات على بلاده لن يؤثر على استخدام أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية، حتى إذا أقره الكونغرس.

وأيدت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تشريعا لمعاقبة تركيا بعد توغلها في شمال سوريا وشرائها صواريخ إس-400 ، وذلك في أحدث تحرك من جانب المشرعين لدفع الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ نهج أكثر صرامة ضد أنقرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن "ملف مشروع مقاتلات "إف35" لم يعد مسألة تقنية بل بات أداة للسياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية".

من ناحية أخرى قال متحدث الرئاسة التركية إن "عودة اللاجئين السوريين تستند إلى 3 معايير أممية رئيسية... أن تكون آمنة وطوعية ومشرفة".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية علق إبراهيم كالين حول إرسال جنود أتراك لليبيا قائلا: "إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي، ونأمل ألا يضطروا لذلك".

وأشار كالين إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري بعد قليل اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا.